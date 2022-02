Chili : la magie de la réserve naturelle de Pumalin

Pour vous raconter la magie de Pumalin, il nous faut suivre l'eau. Dans les forêts humides, elle habille de mousse des cathédrales de bois. Au bout de fragiles escaliers, elle forme des lacs aux teintes contrastées. Au-delà d'improbables passages, l'eau se mue en neiges éternelles. Et dans les fjords, elle protège de nombreux animaux. En langue indigène, Pumalin signifie le lieu de l'eau. Toute cette beauté a failli disparaître il y a quelques années. Dans une vallée, des arbres centenaires, morts, témoignent des conséquences de l'éruption du volcan Chaitén le 2 mai 2008. "L'éruption a généré des nuées incandescentes gigantesques, qui ont brûlé tous ces flancs de montagne", raconte Erwin González, directeur du site. Mais pour le parc, le volcan est à la fois une menace et une chance. "Sans le phénomène des volcans, le paysage serait beaucoup plus plat. Il n'y aurait pas toutes ces montagnes abruptes et dramatiques qui rendent tout cet environnement si beau", explique Erwin. Au bord du cratère, une crête est l'endroit le plus fréquenté par les visiteurs. "C'est magnifique. Ça m'apaise de voir comment la nature peut renaître", confie une jeune femme. Le volcan a créé les reliefs et le climat a fait le reste. Dans une forêt du site, il pleut jusqu'à sept mètres d'eau par an, l'un des records en Amérique du Sud. L'un des joyaux du parc, un arbre de dix mètres de circonférence qui a 3 500 ans. Ces colosses plusieurs fois millénaires s'appellent des alerces. TF1 | Reportage Y. Hentgen, B. Hacala