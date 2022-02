Chili : le pari des centrales solaires géantes

Aux heures les plus chaudes de la journée, nous apercevons ce qui semble être un mirage, sur une planète inhospitalière, dans un décor de science-fiction. À l'entrée, les gardiens ne redoutent qu'une chose, le soleil. Sur l'échelle des radiations aux UV, nous étions à 11 le jour de notre visite. Pour pénétrer sur le site, crème, lunettes de soleil, et casque ou casquette sont obligatoires. La première centrale solaire d'Amérique du Sud est une usine dernière génération qui produit de l'électricité grâce au soleil. Elle n'utilise pas de panneaux photovoltaïques, mais de gigantesques miroirs. "Ce que vous voyez s'appelle un héliostat, 140 m². Les miroirs agissent comme des tournesols qui suivent le soleil et réfléchissent ses rayons jusqu'au récepteur situé en haut de la tour, la partie noire que vous voyez", indique le directeur du site. Une tour de 250 m dont le récepteur capte la chaleur créée par les puissants reflets lumineux des 10 600 miroirs tournesols. La chaleur accumulée dans l'édifice permet de chauffer deux vastes cuves remplies de sels minéraux. À l'intérieur, la température monte à plus de 500°C. Et c'est avec la vapeur de cette chaleur que l'usine produit de l'électricité, en quantité suffisante pour alimenter une ville de 300 000 habitants. L'investissement de départ est considérable, un milliard d'euros, mais rentable. Les sels minéraux contenus dans les cuves "peuvent stocker la chaleur pendant 17h d'affiler". "Ce qui fait que quand le soleil se couche, on continue d'utiliser cette chaleur. Ça nous permet de produire de l'électricité 24h/24", précise notre interlocuteur. TF1 | Reportage Y. Hentgen