Chimpanzés, crocodiles, rhinocéros : les rois de la savane

Dans le parc protégé de l'Ouganda, le rhinocéros ne s'enfuit plus à l'approche de l'homme. Un peu plus tôt, nous avions suivi notre guide dans les marécages pour les rencontrer. L'espèce avait disparu du pays. Elle est victime du braconnage pour sa corne au vertu soit disant aphrodisiaque vendue près de 60 000 euros le kilo en Asie. Le parc Ziwa accueille désormais 30 rhinocéros, 50 d'ici trois ans. Le dernier-né s'appelle Pipo, 18 mois. L'Ouganda réussit son pari de la préservation. En Zambie, la même insouciance est retrouvée dans un refuge. On y trouve 150 chimpanzés dans des enclos de plus de 100 hectares. Eux aussi sont des rescapés, victimes du braconnage ou de maltraitance. Ils y sont soignés et nourris. La mère de Michek est morte il y a quelques jours. C'est un singe de 3 ans qui n'est pas encore sevré. Le seul espoir est de le confier à une mère adoptive, Noel, une femelle de 45 ans. Le duo fonctionne. Ils rejoindront les autres chimpanzés quelques jours plus tard. Cela fait 40 ans que le refuge de Chimfunshi recueille des rescapés du monde entier. Ils sensibilisent aussi pour mieux protéger. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Abel, J. Bervillé