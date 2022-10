Chine : à la découverte de Macao l'intrigante

Vu du ciel, il est difficile de savoir où on atterrit. Au milieu de ses casinos, Macao ressemble à Las Vegas. Et avec ses canaux et ses gondoliers, cette enclave chinoise ressemble aussi à Venise. Une petite place vous rappellera aussi Lisbonne. Macao est un petit territoire de 30km² au sud de la Chine. Un ancien comptoir du Portugal, dont les saveurs parfument toujours les rues. Dans l'une des pâtisseries Lord Stow's Bakery, des tartelettes typiquement portugaises font fureur. En tout 8000 pastéis de nata y sont préparés chaque jour, avec le même secret de fabrication, une cuisson à haute température. En 1999, le pavillon portugais s'incline après plus de quatre siècles d'occupation. Sous l'œil ému du président de l'époque, le drapeau chinois flotte à nouveau. Macao, c'est donc la Chine, mais 23 ans après la rétrocession, certains Portugais sont bien décidés à rester. Depuis plus de trente ans, Santos M.B. Pinto, ancien officier de la marine et propriétaire du restaurant O Santos, a troqué l'uniforme pour le tablier. Sa cuisine et son établissement familial réunissent tous les Portugais du coin. Avec son gouvernement et sa monnaie, Macao est privilégiée. C'est le seul territoire de Chine où les jeux d'argent sont autorisés. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano.