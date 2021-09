Chine : ce qu’il faut savoir sur la chute du géant de l’immobilier Evergrande

Sur l'un des nombreux chantiers du promoteur chinois Evergrande, aucun maçon ni conducteur de grue. Ils sont à l'arrêt depuis deux mois. La crise du géant de l'immobilier est déjà bien visible sur place et elle inquiète dans le monde entier. Depuis plus de 20 ans, la Chine construit à tout-va et Evergrande fait fortune. Créé en 1996, la société fait travailler pas moins de 3,8 millions de personnes et devient le deuxième promoteur immobilier chinois. Mais alors, pourquoi Evergrande est en crise ? La réponse à est recherché du côté du puissant État chinois. Il souhaite dissuader ceux qui investissent dans l'immobilier. Le président Xi Jinping a lancé une campagne qui s'appelle "les maisons servent à vivre et pas à spéculer". Conséquence, Evergrande vend moins d'immeubles et ne peut plus rembourser ses dettes. Doit-on s'inquiéter ? Allons-nous vers une crise mondiale ? Depuis quelques jours, les bourses du monde entier sont fébriles. Cela malgré les déclarations du conglomérat chinois. Le jeudi 23 septembre, la société devra rembourser 83 millions de dollars à ses créanciers. Un premier test qui sera observé de près.