Chine : ces Français qui croient encore à l'eldorado

Ils sont les rescapés de la politique zéro Covid, deux entrepreneurs français qui ont tout misé sur la Chine malgré trois ans de restrictions. Depuis la levée des mesures sanitaires, Laurent Falcon, propriétaire de salons de coiffure "Laurent Falcon" à Pékin (Chine), a retrouvé ses clients. Une trentaine par jour après d'interminables confinements. "Ici, on a dû fermer deux fois. Approximativement deux mois et demi, trois mois en tout.", affirme-t-il. Quarantaine drastique, test PCR quotidien et ralentissement économique n'ont pas eu raison de l'ambition française. Aucun de ces grands groupes tricolores n'a quitté le pays pendant la pandémie. En 2022, Thomas Venet, fondateur de "Racaille de Shanghai" (Chine), testé positif, subissait six jours d'isolement dans le camp de quarantaine que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article. Aujourd'hui, il monte sa marque de prêt-à-porter avec un clin d’œil. En un an à peine, il vit déjà de ses créations. Avec une croissance annoncée à 5 % en 2023, l'Empire du Milieu reste une promesse pour les investisseurs français. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano