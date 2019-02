Chine : des citoyens sous surveillance

En Chine, la technologie de reconnaissance faciale constitue une petite révolution en matière de sécurité. Pour encadrer et contrôler ses citoyens, le Parti communiste chinois a des ingénieurs qui ont mis au point un algorithme de reconnaissance faciale. Celui-ci est couplé à plus de 200 millions de caméras de surveillance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.