Chine : des trous dans la Grande Muraille !

L’image a fait le tour des réseaux sociaux chinois. Un trou béant, dans l'édifice qui fait la fierté du pays, “la Grande Muraille”. On retrouve les suspects, encadrés par des policiers. Deux ouvriers qui auraient détruit le mur à coups de pelleteuse, pour s’y frayer un raccourci jusqu'à leurs chantiers. Ils ont causé des dommages irréversibles, comme une insulte au patrimoine national. Face aux images du méfait, les Chinois n’en reviennent pas. Si près de Pékin, elle n’a rien perdu de sa superbe. La Grande Muraille s'étend d’Est en Ouest, sur des milliers de kilomètres et près de la moitié de ses remparts serait laissés à l'abandon. Aux cœurs de ces montagnes, sur les lieux du crime, il n’en reste que des vestiges. Des ponts de mur envahi de fissures à moitié effondrés, difficile d' y déceler encore sa grandeur passée. Elle a été considérablement endommagée sous l’effet du vent, menacé par l'érosion, mais surtout par le tourisme de masse. Chaque année, plus de dix millions de visiteurs la piétinent et certains y laissent parfois leurs traces indélébiles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano