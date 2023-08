Typhon meurtrier en Chine : "Les plus importantes chutes de pluie depuis 140 ans"

Accrochée de toutes ses forces à un climatiseur, une femme âgée crie à l'aide. Sur des images capturées par une caméra de surveillance, elle est finalement sauvée de la noyade. La force des eaux engloutit tout sur son passage. En cause, le typhon Doksuri qui balaie la Chine, depuis plus de trois jours. Nous nous sommes rendus à l'est de Pékin, dans l'un des districts les plus frappés par les pluies. Devant les dégâts, les murs effondrés, les véhicules ravagés par les coulées de boue, les habitants sont encore sous le choc. Depuis ce matin du 1er août, les dépanneurs sont à pied d'œuvre. Et un millier de secouristes arrivent par la route ou le ciel, car sur les lieux, il est tombé plus de 40 centimètres de pluie en deux jours. C'est du jamais-vu depuis 50 ans.