Chine : la soie la plus rare du monde

Sur les podiums, ces mannequins arborent fièrement des pièces de haute couture fabriquées en Chine. Elles sont produites à partir d'un tissu d'exception. Une technique ancestrale qui donne une double couleur si particulière : ocre d'un côté et noir de l'autre. La fabrication prend racine au bord de cette rivière du sud du pays. Étrangement, tout commence par une drôle de pomme de terre. Comme l'explique Qing Peng, propriétaire de l'atelier de Xiangyun sha à Guangzhou. Cueillis dans les montagnes alentour, ce tubercule est broyé puis mélangé à l'eau de la rivière, protégée, garantie et sans produit chimique. Les artisans y plongent les toiles immaculées. Les ouvriers étendent ensuite les tissus pour les sécher au soleil. Il faut dix jours pour obtenir la première coloration. Dans la deuxième phase de fabrication, le traitement est inattendu. Le précieux tissu est entièrement recouvert de boue. Puis les étoffes subissent un ultime bain d'eau pure. Enfin, la soie repose une dernière fois, toujours au soleil, dans le plus grand respect d'une technique ancestrale que Qing Peng connait bien. Elle rappelle l'origine de cette technique. Il faudra attendre six mois pour transformer ces étoffes en vêtements. En fabrication lente, entièrement faite à la main. Autant d'attributs qui font de ce tissu un produit de luxe, très convoité. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Zambrano, J. Jankowski