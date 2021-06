Chine : le périple dévastateur d’éléphants échappés d’une réserve

Une quinzaine d'éléphants sur une quatre voies, puis dans les rues de cette ville, impossible de les canaliser. Sur cette vidéo de surveillance, l'un d'eux rentre dans cette cour intérieure avant de poursuivre son chemin en détruisant de nombreuses structures. Le périple a déjà démarré en avril. Déjà 500 km ont été parcourus. Pour limiter la casse, les autorités bloquent les routes. Pour traquer les animaux : des drones et des caméras thermiques. Le dégâts, plus d'un million d'euros et 56 ha de champs ravagés. Les éléphants sauvages étant une espèce protégée en Chine, aucun risque qu'ils ne soient abattus, eux qui se sont mystérieusement échappés d'une réserve naturelle pourtant surveillée. Au dernier pointage, les éléphants se trouvaient à une vingtaine de kilomètres d'un agglomération de plusieurs millions d'habitants.