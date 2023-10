Chine : le télé-shopping du futur

Silence, moteur, action ! Chaque soir, des rois et reines de la vente inondent de parole des milliers de téléphones à travers le pays, avec dans les mains, le produit qu’il vous faut absolument. On les appelle des “lives shoppers”, une armée de millions d’animateurs direct sur plus de 900 plateformes en ligne. En Chine, le télé-shopping du futur est bien là. Fei Er enchaîne les directs. Ce jour-là, avec sa collègue, cette esthéticienne reconvertie dans les lives shopping fait la promotion d’une lotion hydratante. Pour qu’elle reste concentrée, c’est Peng qui gère la technique et surveille les chiffres de vente en direct sur tous les écrans. Ce sont déjà 20 commandes passées en 20 minutes. En Chine, 80% de la population vit connectée. C’est un marché colossal pour ce téléachat 2.0. L’année dernière, cette industrie a écoulé plus de 500 milliards d’euros de produits, et sa croissance est exponentielle, car on peut tout y acheter, de l'électroménager, comme des réfrigérateurs, à sa prochaine voiture, en passant par des animaux de compagnie, ou même son prochain dîner. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano