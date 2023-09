Chine : l'économie au ralenti

Recherche emploi désespérément. Du sud de la Chine, à Shanghai, et même jusqu'à la capitale, partout, des milliers de jeunes diplômés arpentent sans relâche les salons de recrutement. "Aujourd'hui, à conditions égales, le salaire est plus bas qu'avant. À cause du Covid, on est de plus en plus diplômés mais au chômage", confie l'une d'en eux. Chen a 29 ans, une licence d'informatique en poche. Ce secteur est plutôt porteur, mais le jeune homme n'a toujours pas trouvé sa place. "J'ai envoyé au moins 100 CV... J'ai peur de ne jamais trouver du travail", confie-t-il. Et il n'est pas le seul. En Chine, plus d'un jeune sur cinq est aujourd'hui sans emploi. C'est un record. L'Empire du Milieu vacille. Avec un secteur immobilier en crise, des exportations en baisse depuis quatre mois, cette année, la croissance chinoise est bien en deçà des attentes de Pékin. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano, K. Gao