Chine : les confinés défient le pouvoir

C'est une insurrection historique. Dans la capitale, ce dimanche soir, des centaines d'habitants manifestent contre le régime. Entre leurs mains, pas de slogan, mais un papier blanc, symbole de la censure exercée par Pékin. En Chine, manifestée est passible de prison à vie. La foule est vite cernée de policiers qui tentent de la disperser, mais sans succès. Plusieurs centaines de manifestants crient la fin des tests de covid et revendiquent plus de liberté. On n'a pas vu ça depuis les manifestations de la place Tian'anmen en 1989. À Wuhan, Shanghai, Nanjing, partout en Chine, la colère éclate contre la politique zéro Covid. Un incendie a été à l'origine de la grogne. Jeudi dernier, un appartement prend feu dans une province chinoise. Le bâtiment est cadenassé, en quarantaine. Il est impossible pour les pompiers d'y accéder. Le feu fait dix victimes. "Xi Jinping dehors !", jamais, les Chinois n'avaient osé crier un tel slogan. À Shanghai, une armée de policier a été appelée en renfort la deuxième journée de manifestation et la tension monte. Privés depuis trois ans de leur liberté de mouvement à cause de confinements à répétition, des jeunes Chinois semblent prêts à tout risquer. Encore une fois, ce dimanche soir, des dizaines d'entre eux ont été arrêtés. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano