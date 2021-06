Chine : les couples désormais autorisés à faire trois enfants

Jusqu'en 2015, la Chine est restée le pays de l'enfant unique. Dans un parc de Pékin, nous avons rencontré une famille qui vient d'avoir son deuxième enfant. Et depuis hier, le gouvernement leur permettra et les encouragera même à en avoir un troisième. "Je pense que plus vous avez d'enfants, et plus votre famille est vivante. C'est bien d'avoir une grande famille, c'est bien d'avoir des frères et des soeurs", s'exprime le mari. Les chiffres du dernier recensement inquiètent. Le taux de fécondité n'a cessé de s'effondrer depuis les années 60. Dans l'Empire du Milieu aujourd'hui, il est de 1,3 enfant par femme, 1,83 en France. Il faudrait être au-dessus de 2 enfants par femme pour espérer renouveler sa population. Plus grave, la Chine pourrait passer de 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui à 700 millions à la fin du siècle. Moins peuplé et une population vieillissante, c'est tout l'Empire chinois que vacille. "C'est peut-être le début de la fin. Non pas de l'empire lui-même, mais de ce miracle économique chinois incroyable qu'on voit à l'œuvre depuis une trentaine d'années", déclare François Lenglet, éditorialiste économique, spécialiste de la Chine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.