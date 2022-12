Chine : les nomades du Covid

Ce vendredi matin encore, ce jeune couple se réveille dans sa voiture. Difficile d'émerger quand il fait moins dix degrés dehors. Mais ces livreurs n'ont pas le choix, leur résidence a été mise en quarantaine, ils ne peuvent pas y revenir. Quelques kilomètres plus loin, ces chauffeurs de taxi ont trouvé refuge dans un tunnel. Par peur de ne plus pouvoir travailler, en cas de confinement chez eux, ils préfèrent dormir dans leur coffre. Ils sont les nomades de la politique "zéro Covid". Dans cette rue de Canton, les tentes ont envahi le pavé. Poussés à la rue par des confinements systématiques, comme ce Français. Dès qu’il a su que l’un de ses voisins était positif au Covid, il s’est enfui de chez lui. Tout le palier de l'immeuble a été placé en isolement, pour une durée indéterminée. Il doit trouver un autre hébergement pour lui et son chien. Depuis mercredi 30 novembre, même les cas positifs peuvent se confiner à domicile. C'était impensable il y a encore quelques semaines. Si la population doit toujours se plier aux tests de masses. C'est un timide allégement des restrictions, quelques jours seulement après la vague de rébellion populaire, contre la politique "zéro Covid". TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano, Y. Hu