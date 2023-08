Chine : les pires inondations depuis 140 ans

Au milieu de la route, un homme lutte de toutes ses forces contre le courant. Sur des images enregistrées par une caméra de surveillance, un conducteur de bus se jette à l'eau pour le secourir. Aidé par les passants, il lui sauve la vie de justesse. Les secours sont sur le pied de guerre. Au sud de Pékin, ils fendent les eaux sur ce qu'on croirait être une rivière. C'est en fait une route inondée. Partout, autour de la capitale, il n'y a que des scènes de désolation. Un immense parc est recouvert de déchets charriés par les flots. Plus au sud, un troupeau est piégé dans près d'un mètre d'eau. Pékin n'avait pas connu de telles pluies depuis 140 ans. La banlieue ouest aussi est violemment touchée par les intempéries. Là, certaines routes sont encore lourdement endommagées et les habitants n'ont toujours pas d'eau courante depuis deux jours. C'est pourtant dans ce village qu'un homme s'est réfugié. Mardi 1er août 2023, le trentenaire a dû fuir sa maison en catastrophe à une dizaine de kilomètres de là. Chez lui, les inondations ont presque tout détruit. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Jankowski. M. Zambrano