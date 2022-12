Chine : les restrictions levées pour sauver l'économie

Les Chinois, petits et grands, sortent timidement de chez eux. À Pékin, les bars et les restaurants sont à nouveau ouverts. Mais les clients semblent encore réticents. Même si les règles s'assouplissent, beaucoup n'osent pas sortir ayant encore trop peur du Covid. Pourtant, il est urgent pour la Chine que les affaires reprennent. Car près de trois ans de politique zéro Covid coûte aujourd'hui cher à l'Empire du Milieu. Pour cette année 2022, les exportations chinoises ont plongé de 8,7 % et les importations de 10,6 %. Une chute record depuis l'année 2020. La faute est en partie attribuée aux confinements à répétition. Au mois de novembre, les employés de cette usine de fabrication iPhone protestaient contre un enfermement drastique. Près de 20 000 ouvriers ont quitté leur poste de travail. Résultat, la production aurait chuté de 30 %. En raison de ces mesures sanitaires extrêmes, George Vagenas, chef d'entreprise belge qui importe des produits alimentaires grecs, en a aussi fait les frais. L'allègement des restrictions pourra-t-il relancer l'économie chinoise ? Pour l'instant, le pays se dirige vers l'un de ses pires taux de croissance depuis 40 ans TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano