Chine : les robots prennent la route !

Ce n’est pas un tour de magie, ni une voiture fantôme ! Le volant que vous voyez tourner tout seul sur nos images, c’est celui d’un robot-taxi, sans chauffeur, et en circulation depuis huit mois dans quatre villes de Chine, et même dans la capitale. Au sud de Pékin, Can Huang, la vingtaine, l'emprunte pour la deuxième fois et n’y voit que des avantages. S’épargner un énième bavardage a un coût, 30% plus cher qu’un VTC classique, et un temps d’attente un peu plus long. Dans le quartier, pour l’instant, il n’y en a que quelques dizaines. Après quinze minutes d’attente, le nôtre est enfin là. À l'intérieur, il n’y a pas d’interaction, ou presque. Il y a un écran pour surveiller le trajet en temps réel. Quant à la conduite, dès qu’il y a un micro obstacle ou un piéton qui commence à traverser la route, elle s’arrête. On a l'impression d’être avec un conducteur qui prend toutes les précautions. La vitesse maximale est de 120 km/h. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano