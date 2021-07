Chine : les touristes du communisme

Le patriotisme dans la peau. Au pied de la statue du grand timonier, une cohorte de touristes venus de toute la Chine immortaliser l'amour de la mère-patrie. "On connaît tous l'histoire révolutionnaire. Mais d'être ici, surtout avec le costume de l'Armée rouge, on le vit dans notre chaire", confie l'un d'eux. "Visiter cette terre sacrée de la révolution, c'est un moment unique pour nous", s'exprime un autre. Yan'an, située au nord de la Chine, est aux communistes ce que Lourdes est aux catholiques, un incontournable. Des millions de visiteurs s'y rendent chaque année, presque autant qu'à la tour Eiffel. En sermon ou en chanson, à l'occasion du centenaire du parti, les pèlerins de la Chine rouge revisitent les hauts lieux de l'histoire communiste. Trois cents sites sont répertoriés dans tout le pays, dont un refuge de Jinggangshan, ancien fief de Mao Zedong en 1927. C'était là que l'ancien président de la République populaire de Chine aurait mené sa grande bataille dans les montagnes. L'entrée est gratuite pour tout le monde, comme un groupe de membres du parti. Ces derniers ont fait quatre heures de bus pour venir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.