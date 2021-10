Chine : les vertigineuses gorges du Tigre

Aux premières lueurs du jour, les nuages tutoient déjà les sommets et les gorges du Saut du Tigre révèlent leur immensité. Dans le sud-ouest de la Chine, c'est l'un des canyons les plus profonds sur terre. Chaque année, le lieu attire plus d'un million de visiteurs. Le Yangtsé, troisième plus long fleuve au monde, y bouillonne de toute sa force. Un spectacle que les touristes ne rateraient pour rien au monde. "Selon la légende, un tigre poursuivi par un chasseur dans les montagnes aurait sauté sur cette pierre pour lui échapper. C'est pour ça qu'on les appelle les gorges du Saut du Tigre", raconte un jeune homme. Pour découvrir les gorges dans leur totalité, il faut compter 13 heures de marche et un dénivelé de plus de 1 000 m. Chen Lee entame la partie la plus abrupte. "On commence l'ascension des 28 virages", indique-t-il. Après une heure de randonnée intense, il arrive enfin au sommet. "Je suis crevé, mais ça vaut tellement le coup. C'est incroyable, regardez le paysage. C'est un cadeau de la nature. Venez en Chine, venez ici", s'exprime le jeune randonneur. Pour un groupe de vacanciers français, le plus difficile sur ces hauteurs est le manque d'oxygène. "C'est vraiment l'altitude qui m'a un peu couper le souffle au tout début, et après, on trouve son rythme", confie Chloé Defoor. "C'est assez impressionnant parce que les pics derrière culminent 5 600 m. On ne voit pas ça en France tous les jours", ajoute Juliane Niravong. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.