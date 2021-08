Chine : l'incroyable épopée des éléphants fugueurs

Un éléphant, ça marche énormément. Mais ce troupeau de neuf adultes, trois ados et trois petits bat tous les records. Ils ne se quittent plus depuis 2020. Ensemble, ils se sont éloignés de plus de 500 km de leur réserve. Une odyssée jamais vue en Chine. Une équipe de soigneurs les suit jour après jour au sol et dans les airs avec des drones. Une occasion unique de mieux comprendre ces animaux. Ils ont aussi causé quelques frayeurs aux habitants du secteur. Imaginez-vous voir un éléphant débarquer pile devant chez vous. Le troupeau n'hésite pas à traverser les villes et a fait plus d'un million d'euros de dégâts, notamment en mangeant les cultures. La dernière fois que nous vous avions parlé d'eux, ils étaient 15. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 14. Cela parce que le 15e est de retour dans la réserve. En juin, il a quitté le troupeau. Et après plusieurs semaines tout seul, les autorités l'ont capturé et l'ont ramené à la maison. Le reste du troupeau lui continue son voyage. Avec la chaleur de l'été, ils marchent surtout de nuit.