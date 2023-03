Chine : mon patron est robot !

Des présentateurs humanoïdes, des compagnons de vie virtuels, en Chine, les nouvelles technologies remplacent peu à peu les humains. Le marché de l'intelligence artificielle pèse déjà 27 milliards d'euros. Avec des hologrammes propulsés au rang de stars, et même de nouveaux dirigeants. C'est une première mondiale. Une intelligence artificielle est nommée PDG. Tang Yu, c'est son nom, est la tête de l'une des grandes entreprises de jeux vidéo du pays. Malgré son emploi du temps chargé, elle accepte les interviews. L'humanoïde dirige un empire de 6 000 employés. Les 25 ingénieurs de l'entreprise lui obéissent désormais alors qu'ils l'ont eux-mêmes créé. À six ans à peine, son QI dépasse de loin celui de nos enfants. Il ne peut pas être soudoyé, car il n'a aucun sentiment. Et si elle a l'air plus vraie que nature, c'est que n'importe qui peut glisser dans sa peau. Comme les humains, Tang Yu passe même régulièrement chez le coiffeur. Chaque mois, les salariés revoient leur objectif auprès d'elle. Elle parvient aisément à donner des conseils aux salariés en difficulté. Mais cette DRH peut aussi suggérer un licenciement. En matière d'intelligence artificielle, la Chine talonne les Etats-Unis. Pékin a bien l'intention de gagner cette course d'ici 2030. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano