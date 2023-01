Chine : un festival glacé et féérique

Dans la nuit polaire du nord de la Chine, c'est une plongée féérique dans un monde de glace et de lumière. Sur près de 1 km², une centaine de sculptures. Fusée de neige, palais et patinoires disco, de quoi retomber littéralement en enfance. Pour les admirer, les touristes sont bien couverts, et des brochettes de confiserie entre les mains pour tenir le choc car il fait -25°C. "Il fait si froid, je ne sens plus mes jambes, ni mes doigts. Heureusement, j'ai des gants", s'exprime l'une des visiteurs. "La vue, les sculptures, c'est vraiment incroyable. On est très heureux d'être ici, on prend plein de photos", ajoute une autre. Derrière la magie, il y a comme toujours un travail de titan. Dès fin novembre, des forçats de la glace prennent d'assaut l'immense rivière Songhua. À la force des bras, ils prélèvent 150 000 m³ de glace, l'équivalent de 60 piscines olympiques, des blocs d'une tonne chacun. Sur le chantier, ils ont un mois à peine pour bâtir le village dans des conditions extrêmes. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano, Y. Hu