Chine : une tornade dévastatrice frappe la région de Canton

Un ciel obscur, de la tôle et des toitures qui s'envolent sous les assauts d'une tornade dévastatrice. Cette tornade éphémère a provoqué de nombreuses ruptures électriques. Elle est classée en catégorie 3, correspondante à des vents entre 250 et 350 km/h. Le phénomène a frappé Canton, ses 15 millions d'habitants et ses milliers d'usines. Les autorités dénombrent pour l'instant cinq morts et 33 blessés, mais le bilan pourrait rapidement évoluer. La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le réchauffement climatique. Mardi dernier, une partie du sud du pays a été placée en alerte rouge en raison de pluie diluvienne, dans la même province du Guangdong. TF1 | H. Dreyfus