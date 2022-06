Chine, vertige dans le ciel de Canton

Attention aux tympans. Leurs cris résonnent dans toute la tour de Canton. Si certains préfèrent l'admirer d'en-bas, les plus courageux sont suspendus dans le vide, à près de 300 mètres de haut. Cous les pieds, on trouve des immeubles de la taille d'une boite à chaussures. C'est une grande première pour David et Janice. Alors, ce moniteur tente de les rassurer. Les deux amis s'élancent sur le parcours vert. Avec quelques efforts et une très grosse frayeur, ils doivent traverser quatorze obstacles à 188 mètres de hauteur. Après 30 minutes, c'est enfin la fin du supplice. Chaque matin, toute l'équipe contrôle les installations. Depuis son ouverture en 2021, l'attraction n'a enregistré aucun accident, seulement un client un peu sensible. Un succès malgré l'épidémie de Coronavirus. Près de 700 personnes viennent ici chaque jour pour tester cette activité. Le prix non plus ne refroidit pas les clients, il faut compter au minimum 68 euros. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu