Chips, cacahuètes, bretzels : la folie des biscuits apéritifs

Ce sont des bruits qui évoquent la détente, les vacances et les soirées entre amis. Plus de 40 millions d’apéros seraient organisés chaque semaine en France. Et qui dit apéro dit petite chose à grignoter. Le chiffre d’affaires, des enseignes de produits salés pour l'apéritif, marche très bien : plus 5,8% pour les biscuits salés, plus 10,3% pour les biscuits soufflés, plus 21,7% pour les chips. C’est le grand retour des cacahuètes et autres graines salées : plus 5,2%. C’est une renaissance. Leur consommation était en chute libre ces dernières années, pendant les confinements. Ce bol, où tout le monde plonge les doigts, était même fortement déconseillé. Et puis l’offre a réellement augmenté. Les industriels multiplient les nouveaux parfums, les nouvelles recettes et saveurs exotiques pour attirer les consommateurs. L'inflation a modifié les habitudes des Français et cela joue en faveur de ces produits. Il est toutefois à rappeler, comme l'alcool qui les accompagne, de les consommer avec modération. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Moncelle, C. Blanquard