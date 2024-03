Chips, charcuterie, plats cuisinés : le sucre est partout

Une pizza, des chips, un saucisson ou du ketchup… Connaissez-vous leur point commun ? Le sucre se cache même dans les produits salés. Un paquet de chips, c’est l’équivalent de dix morceaux de sucre, dans une pizza industrielle, c’est 17 morceaux, une bouteille de ketchup, onze morceaux, et même dans le saucisson, près de deux morceaux de sucre. Trois quarts des produits transformés contiennent du sucre. Sur les étiquettes, ils prennent le nom de glucose, de dextrose ou de saccharose. Les industriels s’en servent pour améliorer le goût, la conservation ou réduire l’acidité. Le problème, c'est que nous en consommons trop. Selon Anses, pour rester en bonne santé, les adultes et adolescents ne doivent pas consommer plus de 100 grammes de sucre par jour, 75 grammes pour les huit-douze ans et 60 grammes pour les quatre-sept ans. Mais dans toutes ces catégories, la limite est largement dépassée. TF1 | Reportage V. Topenot, E. Coussemacq, S. Humblot