Chips, nuggets, chewing-gum... La malbouffe cartonne

Quand elle sort du travail, pour Ymane, rien de plus simple que d'acheter un flan tout prêt pour le dessert. Et elle n'est pas la seule à opter pour ces produits transformés, souvent considérés comme de la malbouffe. En 2023, les ventes de chewing-gum, des boissons énergisantes ont augmenté de près de 10%. En tête, on trouve le cordon bleu ou les nuggets, avec plus 12,3% de vente. Pour Myriam qui en achète régulièrement pour ses trois enfants, ces produits sont faciles et rapides à préparer. Parmi les produits dont les ventes ont le plus progressé, on a aussi les chips, le pain de mie ou encore les nouilles instantanées, à la liste d'ingrédients très longue et aux nombreux additifs. Pour certains consommateurs, il s'agit d'un achat de facilité. En pleine période d'inflation, les Français cherchent à se faire plaisir, selon Emily Mayer, experte, directrice des études chez Circana. Mais ces petits plaisirs immédiats du quotidien ne sont pas anodins pour la santé. Ces produits transformés sont souvent trop gras, trop salés et trop sucrés. TF1 | Reportage E. Payro, C. de Kervénoaël