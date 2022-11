Chips, pizza, bière : un plateau-télé plus cher ?

À la rédaction, nous sommes déjà prêts pour le match de mardi. Il ne nous manque plus que de trouver de quoi grignoter. Nous vous avons demandé des conseils et ainsi, il y aura du chips, pour les plus sages du soda, pour les autres de la bière, des pizzas. Le plateau est prêt, mais c’est une mauvaise surprise, car il nous a coûté plus qu’il y a quatre ans, lors de la dernière Coupe du monde. Avec la bouteille de soda, c’est plus 30 centimes, plus 40 centimes avec le paquet de chips, 1,50 euro de plus pour la pizza, et même chose pour le pack de bières. Mais pourquoi de telles augmentations ont lieu ? Nous nous rendons en Espelette chez un brasseur de bière artisanale. Le premier constat, c’est que la matière première et tous les ingrédients coûtent plus chers. Il faut ajouter à cela l’augmentation du prix de l’électricité, du verre, des capsules, même le carton, lui, coûte deux fois plus cher qu'avant. Au total, notre plateau nous aura coûté 3,70 euros de plus. Notre conseil, c’est d’inviter des amis, vous pourrez ainsi partager un bon moment, et l'addition ! TF1 | Reportage L. Kebdani, V. David, S. Iorgulescu