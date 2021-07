Chirurgie esthétique : des clientes toujours plus jeunes

Le phénomène explose chez les 18-35 ans sous l'influence de la téléréalité et des réseaux sociaux, la chirurgie esthétique. Et les cliniques d'esthétique ne désemplissent pas. Aujourd'hui, le Dr Richard Abs procède à une augmentation des fessiers. Et sur la table d'opération depuis près de trois heures, une jeune femme. Elle a déjà subi de multiples interventions, du visage, des seins, "tout est refait chez elle, quasiment". L'opération du postérieur est de plus en plus courante. Le chirurgien esthétique en fait "des cinquantaines" chaque année, une intervention coûtant près de 6 000 euros. La clinique Phenecia à Marseille dispose de six blocs opératoires. Augmentation mammaire, liposuccion, réduction du nez... Les patientes sont de plus en plus jeunes. "La première classe de patientes, c'est celle entre 25 et 30 ans", confie le Dr Richard Abs. Jade a 20 ans, et Marie 23 ans. Elles reconnaissent ouvertement qu'elles sont déjà passées par des injections dans le visage. "J'ai refait mes lèvres avec de l'acide hyaluronique et j'ai aussi fait le Botox au front (...) Je l'ai fait maintenant parce que j'ai peur, plus tard vers 40-45 ans, d'avoir des rides", s'exprime Jade. Marie, elle, a aussi eu recours à une augmentation mammaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.