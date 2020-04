Chloroquine, antipaludiques, sang de ver marin… Où en sont les recherches de traitement ?

Le coronavirus cause des dégâts parfois irréversibles sur l'organisme humain. Pour des milliers de chercheurs dans le monde entier, la priorité absolue est de trouver un remède pour lutter contre ces derniers. Chloroquine, antipaludiques, sang de ver marin... Plusieurs recherches sont en cours. Les premières conclusions sont attendues à la fin de la semaine.