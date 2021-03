Chocolat : les secrets d’une recette sicilienne

La Modica est une des villes les plus gourmandes de Sicile. C’est surtout son chocolat qui fait sa renommée. Fondu, nappé sur un biscuit ou dans un savoureux gâteau, son secret réside dans la cuisson à 45 degrés au maximum. Avec du cacao, du sucre et un peu d’épices, les tablettes sont encore réalisées à la main dans cette partie de la Sicile. La famille Bonailito possède la plus vieille fabrique de Sicile. Pierpaolo Ruta, propriétaire de la chocolaterie, dit avoir grandi avec le parfum de chocolat que préparait son grand-père. Un chocolat sicilien fait avec des fèves de cacao en provenance du Pérou ou du Venezuela. D’ailleurs, la recette aussi vient tout droit d'Amérique Latine. Elle a été importée au XVIe siècle par les conquistadors espagnols qui ont régné sur l’île italienne. Depuis, le chocolat fait fondre ses habitants et on ne manque pas d'imagination pour le sublimer. Cela a fait du chocolat de Modica un produit rare et il est peu exporté. Pour le goûter, il vous faudra grimper les collines du Sud de la Sicile.