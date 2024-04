Chocolat : pourquoi les prix fondent après Pâques

Les fêtes de Pâques sont passées, mais pas la chasse aux œufs. Dans les chocolateries, les invendus sont bradés. Une poule est proposée, par exemple, 20% moins cher qu'il y a huit jours. Dans les grandes surfaces aussi, les remises vont de -25% à -50%, l'occasion de faire de bonnes affaires. Face à l'envolée des cours du cacao, les professionnels avaient acheté très tôt leurs matières premières pour éviter une flambée de prix à Pâques. Pour les experts, c'est maintenant que les prix en rayon risquent vraiment d'augmenter, car le prix du cacao est en train d'exploser, 10 000 dollars la tonne, soit trois fois plus qu'en 2023. Pour que les prix baissent, tout va se jouer à la fin de l'année sur les prochaines récoltes, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ces pays pèsent à eux seuls 70% de la production mondiale de cacao. TF1 | Reportage C. Chapel, L. Gelabert, F. Amzel