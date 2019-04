Chocolatiers : comment luttent-ils contre la grande distribution ?

Pendant la période de Pâques, nous consommons près de 15 000 tonnes de chocolats. C'est un moment stratégique pour le secteur. Entre les artisans et les industriels, l'Hexagone compte 4 000 chocolatiers. Alors, comment faire pour se différencier dans cet univers hyper concurrentiel ? Deux maîtres-mots, ingéniosité et surtout qualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.