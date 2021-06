Chocolats, céréales… Les allégations de santé trompeuses épinglées par la DGCCRF

Une rapide recherche sur Internet et nous trouvons plein de produits miracles, comme une tisane detox aux super-aliments qui lutte contre les rhumes, ou encore des cubes de chocolats antioxydants au cacao. Grâce à ses chewing-gums, un vendeur vous promet même l'immunité. Alors, quand vous faites vos courses en magasin ou sur Internet, êtes-vous influencés par ce genre de promesse ? 38% des magasins et 69% des sites Internet contrôlés par les autorités vendent au moins un produit alimentaire aux allégations non conformes. Concrètement, certains termes sur l'étiquetage trompent le consommateur. "Par exemple, s'agissant de la vitamine C, vous trouvez "la vitamine C renforce les défenses immunitaires". Alors que la vraie allégation c'est : la vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire", explique Romain Roussel, directeur de cabinet à la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Plus graves, ces allégations peuvent parfois se révéler dangereuses pour votre santé. "On a même des allégations thérapeutiques, qui nous promettent une guérison par rapport à des maladies telles que le rhume, les psoriasis ou encore l'acné", déclare Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l'UFC-Que Choisir.