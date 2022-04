Chocolats contaminés : une alerte trop tardive ?

Depuis la révélation de l'affaire, les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Ferrero nous ouvre les portes de son centre d'appel, muté dans l'urgence. Ils sont près de 500 à répondre aux interrogations des consommateurs. Mais à la question : depuis quand le groupe savait ? Ce n'est pas là-bas que nous aurons la réponse. Alors, nous avons remonté le fil des événements. Tout débute le 23 mars 2022. Les autorités sanitaires britanniques font le lien entre des cas de salmonellose et des produits Ferrero. D'après nos informations, elles avertissent la société. Deux jours plus tard, une agence européenne place les chocolats sur une liste de produits suspects. Le 31 mars 2022, les Britanniques informent les Belges que les chocolats proviennent de l'usine d'Arlon. Les produits de cette usine sont ensuite rappelés le 2 avril 2022 au Royaume-Uni, le 4 avril en Belgique et en France. Il se passe donc 11 jours entre l'alerte et les premiers rappels. Pourquoi ? Les autorités sanitaires belges dénoncent un manque d'informations. Selon Jean-Sébastien Walhin, directeur de la communication de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, "depuis le début, la communication de Ferrero en Belgique, autant vers les autorités que vers les consommateurs, pose question. Quelque chose cloche". Un autre point interroge. Le 7 avril 2022, Ferrero révèle que le 15 décembre 2021, ils avaient détecté des salmonelles dans une usine belge. La société assure avoir changé un filtre et bloqué les produits contaminés, pas suffisant selon Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France. Mercredi 13 avril, Ferrero a lancé un nouveau rappel concernant des chocolats de Noël fabriqués avant le 15 décembre. La justice belge a ouvert une enquête. Contactée, la société reconnaît un manque de rapidité dans ses actions et assure collaborer pleinement avec les autorités. T F1 | Reportage L. Merlier, T. Jarrion, A. Fourcade.