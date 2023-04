Chocolats de Pâques : la chasse aux bonnes affaires

Vous l’avez sans doute remarqué dans votre panier de courses, cette année, vos œufs et autres lapins de Pâques pèsent plus lourd dans le budget. Plus 10% en moyenne, mais il n’y a pas de quoi vous décourager. Si on regarde de plus près dans la grande distribution, la hausse des prix concerne tous les produits du rayon de Pâques. Les œufs à cacher dans le jardin ont, par exemple, pris 6% en un an et un lapin de 200 grammes, 5%. Chez les chocolatiers, c’est encore plus cher. Comment expliquer de telles augmentations sur les confiseries préférées des Français ? Par les coûts de production plus élevés d’abord. La fabrication de chocolats est très gourmande en gaz et en électricité. Mais aussi par les ingrédients. Plus 56% par exemple pour le sucre. Pour se faire plaisir, sans y laisser toutes leurs économies, les clients changent leurs habitudes. Selon le syndicat du chocolat, chaque foyer dépensera cette année 20 euros en moyenne, pour s’offrir des chocolats de Pâques. TF1 | Reportage E. Spertino, S. Fortin, G. Thorel