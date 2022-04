Chocolats Kinder : alerte à la salmonelle

Confusion dans les supermarchés ce matin. Dans une grande surface, des chocolats Kinder sont retirés des rayons. Quelques kilomètres plus loin en revanche, ils sont toujours en vente, aucune affiche et aucun avertissement lorsque nous passons en caisse. À Toulouse, sans informations précises, le gérant d'un magasin a lui préféré retirer tous les produits de la vente. Pourquoi ces retraits ? Aucune trace de la bactérie salmonelle n'a été détectée dans les produits, mais quinze cas de personnes malades ont été signalés en France. Leur point commun, avoir consommé ces chocolats. Contacté, le groupe Ferrero répond brièvement : "Ferrero procède à un rappel volontaire et préventif de lots (...). Ce n'est pas un rappel forcé par les autorités sanitaires". L'infection aux salmonelles n'est pas à prendre à la légère, surtout pour les personnes fragiles. "Ça peut conduire à des infections sévères comme une septicémie, des abcès, des complications sur d'autres organes, et ça peut entraîner un décès, heureusement rarissime", explique Dr Sarah Le Quintec, médecin généraliste. Une enquête sanitaire est en cours. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Michel, V. Dietsch