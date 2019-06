Chômage : des règles plus strictes

À compter du 1er novembre 2019, il faudra travailler six mois minimums sur une période de 24 mois pour avoir droit à une allocation. C'est l'une des mesures de la grande réforme de l'assurance-chômage, annoncées par Édouard Philippe. Ce durcissement des conditions d'indemnisation et la dégressivité des allocations pour les cadres sont contestés par les syndicats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.