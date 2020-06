Chômage partiel : ce qui change pour les salariés et les entreprises

À compter de ce lundi 1er juin, un changement très important concerne le chômage partiel que perçoivent 8,6 millions de personnes. Il s'agit d'une baisse de participation de l'État. C'est une mauvaise nouvelle pour de nombreuses sociétés. Certaines activités, encore fortement ralenties, continueront d'être intégralement soutenues par l'État. Quelles conséquences ces nouvelles règles vont-elles avoir pour les salariés et les entreprises ?