Chômage partiel : ce qui va changer à partir du 1er juin

Jusqu'à présent, l'État prend en charge 84% du salaire net d'un salarié mis en chômage partiel. Mais les règles vont changer à compter du 1er juin. Le gouvernement entend réduire sa participation pour inciter les entreprises à relancer leur activité. Les secteurs comme les bars, les cinémas, les restaurants et les théâtres, qui ne peuvent pas encore rouvrir, ne seront pas concernés.