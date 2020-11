Chômage partiel et congés payés : le nouveau casse-tête des hôtels et restaurants

Olivier est le gérant de cinq restaurants à Lille et un seul continue de fonctionner en vente à emporter, tous les autres sont fermés. Alors, il a placé une grande partie de ses salariés au chômage partiel pendant les quatre mois de fermeture, entre mars dernier et aujourd'hui. Une période pendant laquelle son équipe a cumulé 1 000 jours de congés payés. Des solutions ont été évoquées comme la création d'un compte épargne temps, le report de congés sur plusieurs années ou même une exonération de charge. Mais aucune de ces propositions ne semble adapter au métier. Ouri lui a décidé de fermer son restaurant cet été pour épuiser les congés, ce qui pose d'autres problèmes. Il ne sait pas comment retrouver ses employés. Un employeur, peut-il imposer des semaines de congé pendant le confinement ? La réponse est non, car c'est uniquement sur la base du volontariat. C'est le cas de Sophie, qui décale sa semaine de congés pour pouvoir revenir au travail le 1er décembre si le salon de coiffure où elle travaille peut ouvrir. Des négociations sont en cours mais la semaine dernière, la ministre du Travail a renvoyé la balle aux partenaires sociaux. En attendant, la facture pour les commerces et les restaurants ne cessent de s'alourdir.