Chômage partiel : l'État au secours des entreprises

À mesure que le coronavirus se propage en France, de nombreuses entreprises sont contraintes de mettre une partie de leurs salariés au chômage partiel. Le gouvernement a décidé de mettre en place une aide et 3 600 sociétés en ont fait la demande. Cela concerne 60 000 salariés, mais ce nombre va augmenter au fil des jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.