Chômage partiel, télétravail : ceux pour qui le déconfinement n’a presque rien changé

Jamais il n'y a eu dans l'Hexagone autant de personnes au chômage partiel. Cela concerne actuellement 12,4 millions de salariés. Un record dans l'histoire sociale de notre pays. Sept autres millions sont en télétravail, et pour eux, le déconfinement n'a rien changé. C'est notamment le cas de Déborah qui entame sa dixième semaine de travail à la maison.