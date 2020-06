Chômage partiel : une aide indispensable ?

Selon l'Insee, 500 000 emplois ont été supprimés dans le secteur privé au premier semestre. C'est sans précédent dans l'histoire récente. Une situation qui serait encore pire si le chômage partiel ne servait pas d'amortisseur. Nos journalistes l'ont constaté près de Lyon et en région parisienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.