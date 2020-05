Chômage partiel : une aide indispensable pour les entreprises

Tous les employés de la conserverie dans l'Hérault ont été mis au chômage partiel depuis le 16 mars. Avec le confinement, le carnet de commandes s'est allégé. Le chiffre d'affaires du mois d'avril a été divisé par quatre. Sans l'aide de l'État, le patron n'aurait pas pu payer les salaires. Dans le Gard, les treize salariés de l'agence de communication ne travaillent que la moitié du temps habituel. C'est 30 000 euros de moins à débourser chaque mois. Une aide bienvenue que le gouvernement pourrait diminuer. Alors, ces patrons espèrent une reprise au plus vite pour redonner une activité à temps plein à leurs salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.