Chômage : quelles sont les conséquences de la crise à Noyon ?

À Noyon, les offres se font rares à l'agence Pôle emploi. L'usine Majencia qui y fabrique des meubles, propriété d'un groupe polonais, projette de licencier 58 de ses 85 employés. Il n'y a pas de travail pour les entreprises de BTP de la région et pas d'emploi pour les jeunes qui terminent leurs études dans l'hôtellerie ou la restauration. La reprise y est très attendue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.