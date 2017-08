Retraite, chômage des députés...Ce mercredi, l’Assemblée nationale a donné son feu vert pour un alignement sur le droit commun. De plus, la gratuité des trains pour les plus anciens est terminée. Selon la présidence, l’économie de certains avantages de transport s’élèverait à 800 000 euros par an. Le but de la réforme est de rapprocher les citoyens et leurs élus.