Christophe Castaner : "Notre objectif n'est pas de sanctionner mais de protéger les Français"

Invité de TF1 ce mercredi 18 mars 2020, Christophe Castaner est revenu sur l'application du confinement des citoyens sur l'ensemble du territoire. Le ministre de l'Intérieur a tenu à rappeler que l'objectif du gouvernement avec cette mesure "n'est pas de sanctionner ou de dresser des contraventions" mais la protection des Français. "La meilleure façon de sauver des vies et de se protéger est de rester chez soi", a-t-il ajouté. Par ailleurs, Christophe Castaner a appelé à la "discipline et au civisme" de chacun lors des déplacements hors du domicile.